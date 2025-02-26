Арендаторы отвернулись от одного вида жилья в Москве

«Intermark Аренда»: Спрос на аренду элитного жилья в Москве упал на 46 %

По итогам января число сделок на рынке аренды элитного жилья в Москве сократилось на 46 процентов относительно предыдущего месяца. О том, что арендаторы отвернулись от одного вида квартир в столице, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «Intermark Аренда».

За год спрос упал на четыре процента. На фоне снижения интереса со стороны арендаторов произошло значительное увеличение объема предложения — впервые с 2022 года. В месячном выражении показатель вырос на 12 процентов и почти вышел на уровень 2024 года, однако все же отстал от него на пять процентов.

Эксперты подчеркнули, что охлаждение спроса на дорогое съемное жилье в январе — обычная практика. «В этом году передышка в спросе рынку элитной аренды была жизненно необходима. Уровень предложения становился уже критически низким. Сегодня же на постпраздничном охлаждении спроса рынок хотя бы немного восстанавливает запасы», — отметила генеральный директор агентства Елена Куликова.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года продажи элитных новостроек в Москве значительно выросли. За год показатель увеличился в 1,5 раза.