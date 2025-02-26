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11:02, 26 февраля 2025Россия

Чиновники оставили без выплат раненного при атаке БПЛА жителя российского города

В Волгограде чиновники отказали в выплате раненному при налете БПЛА горожанину
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Волгограде чиновники отказали в выплате раненному при налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) горожанину. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

Россиянин и его имущество пострадали в ходе одной из атак осенью 2024 года. Он получил проникающее ранение брюшной полости и перелом ребра. Мужчину прооперировали в Ростовской области.

Вернувшись в Волгоградскую область, мужчина подал документы на выплату ему компенсации как жертве теракта. «От них пришел ответ, грубо говоря, такой: "Пускай вами занимаются там, где вас ранило".», — рассказал россиянин. В Ростовской области ему также отказали. «Никто не хочет пока брать на себя ответственность», — пожаловался пострадавший.

Юг России и, в частности, Волгоградская область нередко становятся целями атак украинских БПЛА. Так, в ноябре 2024 года в Волгоградской области нашли необычный беспилотник — к планеру оранжевого цвета был пристегнут парашют. Предположительно, за дрон была принята тренировочная мишень— их используют для тренировки средств противовоздушной обороны.

ЖЗЛ
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