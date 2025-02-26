В Госдуме назвали решение для защиты персональных данных россиян

С развитием технологий с каждым днем все острее встает вопрос защиты персональных данных и документов россиян, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал решение, которое помогло бы в борьбе с мошенничеством.
По словам депутата, технологии защиты данных должны развиваться быстрее, чем технологии мошенников. Он указал, что внедрение искусственного интеллекта позволяет подбирать пароли и генерировать какие-то недостающие данные в интересах преступников.
Поэтому с каждым днем все острее встает вопрос о необходимости перехода всех наших цифровых сервисов на блокчейн
Парламентарий пояснил, что блокчейн позволяет отслеживать все трансакции, которые совершаются тем или иным лицом. Предположим, гражданин решил получить какую-то социальную помощь и направляет соответствующие документы, все эти данные хранятся в самой инфраструктуре блокчейн, привел пример он. Если же выяснится, что речь идет о мошеннических действиях, то контролирующие органы увидят это в системе и сразу же заблокируют запрос, добавил Свинцов.
«То же самое с кредитами. Если человек не может внятно банковскому служащему объяснить, зачем он берет кредит, сразу должен срабатывать стопор. Так должно быть по всем направлениям: переоформление имущества онлайн, какие-то кредиты, переводы онлайн. Здесь все время должна быть прослеживаемая цепочка транзакций, на любом этапе это все должно быть видимо, и сразу же в автоматическом режиме должны срабатывать определенные механизмы защиты», — поделился спикер.
Так, при переводах за границу должна срабатывать заморозка средств, например, на сутки, убежден он. В течение этого времени служба безопасности того или иного банка проводит проверку, отзванивается клиенту и в банк, проверяет, нет ли каких-то сложностей, не ввели ли человека в заблуждение, описал депутат.
«Мы будем сейчас все больше внимания этому уделять. Наша задача — это все синхронизировать», — заключил парламентарий.
Ранее адвокат Ярослав Земсков предупредил о том, что злоумышленники могут выманивать данные СНИЛС под видом работодателя и использовать их, чтобы брать кредиты или обманным путем получать социальные выплаты.