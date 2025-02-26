В Госдуме назвали решение для защиты персональных данных россиян

Депутат Свинцов предложил защитить данные россиян при помощи блокчейна

С развитием технологий с каждым днем все острее встает вопрос защиты персональных данных и документов россиян, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал решение, которое помогло бы в борьбе с мошенничеством.

По словам депутата, технологии защиты данных должны развиваться быстрее, чем технологии мошенников. Он указал, что внедрение искусственного интеллекта позволяет подбирать пароли и генерировать какие-то недостающие данные в интересах преступников.

Поэтому с каждым днем все острее встает вопрос о необходимости перехода всех наших цифровых сервисов на блокчейн Андрей Свинцов депутат Госдумы

Парламентарий пояснил, что блокчейн позволяет отслеживать все трансакции, которые совершаются тем или иным лицом. Предположим, гражданин решил получить какую-то социальную помощь и направляет соответствующие документы, все эти данные хранятся в самой инфраструктуре блокчейн, привел пример он. Если же выяснится, что речь идет о мошеннических действиях, то контролирующие органы увидят это в системе и сразу же заблокируют запрос, добавил Свинцов.

«То же самое с кредитами. Если человек не может внятно банковскому служащему объяснить, зачем он берет кредит, сразу должен срабатывать стопор. Так должно быть по всем направлениям: переоформление имущества онлайн, какие-то кредиты, переводы онлайн. Здесь все время должна быть прослеживаемая цепочка транзакций, на любом этапе это все должно быть видимо, и сразу же в автоматическом режиме должны срабатывать определенные механизмы защиты», — поделился спикер.

Так, при переводах за границу должна срабатывать заморозка средств, например, на сутки, убежден он. В течение этого времени служба безопасности того или иного банка проводит проверку, отзванивается клиенту и в банк, проверяет, нет ли каких-то сложностей, не ввели ли человека в заблуждение, описал депутат.

«Мы будем сейчас все больше внимания этому уделять. Наша задача — это все синхронизировать», — заключил парламентарий.

Ранее адвокат Ярослав Земсков предупредил о том, что злоумышленники могут выманивать данные СНИЛС под видом работодателя и использовать их, чтобы брать кредиты или обманным путем получать социальные выплаты.

