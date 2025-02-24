Россиянам назвали пять уловок мошенников со СНИЛС

Адвокат Земсков заявил, что мошенники могут оформить кредит, имея данные СНИЛС

Злоумышленники могут использовать данные СНИЛС россиян, чтобы брать кредиты или обманным путем получать социальные выплаты. Об этом заявил адвокат Ярослав Земсков в разговоре с агентством «Прайм».

Отмечается, что данные СНИЛС мошенники могут получить, представляясь работодателями и прося предоставить им данные для трудоустройства. Кроме того, они могут найти их в базах данных, которые оказываются в сети после утечек. Помимо этого, злоумышленники используют фишинговые сайты и пользуются методами социальной инженерии.

Эксперт отметил, что в случае, если номер СНИЛС оказался у мошенников, они могут оформить поддельные документы и получать пособия обманным путем. Также, подчеркнул адвокат, эти данные позволят злоумышленникам оформить кредит на имя жертвы или бесплатно получить медицинские услуги.

Адвокат призвал россиян не сообщать данные СНИЛС посторонним и не публиковать их на подозрительных ресурсах. Он также посоветовал следить за своим финансовым статусом в банках, чтобы вовремя отследить подозрительные операции, и сразу же сообщать о мошенничестве или потере СНИЛС в Пенсионный фонд России и другие учреждения.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве со СНИЛС. Отмечалось, что, используя эти данные, мошенники могут получить доступ к порталу «Госуслуги».