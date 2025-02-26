Бывший главный дизайнер Yeezy Пьер-Луи Овре, который ранее уже рассказывал о жестоких условиях работы с американским рэпером Канье Уэстом, раскрыл новые подробности о нездоровой корпоративной культуре компании. Овре утверждает, что в компании Йе процветало сексуализированное насилие, финансовая эксплуатация и притеснения на рабочем месте, что едва не привело к самоубийсту.
Канье Уэст и Бьянка Цензори были беспощадны к сотрудникам Yeezy
По словам Овре, ситуация в коллективе обострилась во время показа Yeezy SZN 9 в Париже, который состоялся в октябре 2022 года. Команда работала над коллекцией с начала 2020 года, однако когда рэпер прилетел в Париж, он потребовал все переделать. Музыкант приказал подчиненным нанести на одежду надпись White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение») и заявил, что если кто-то с ним не согласен, то может уйти. «Поэтому я ушел», — говорит дизайнер.
Через несколько недель после инцидента на шоу рэпер женился на Бьянке Цензори и вновь вернул ее на работу в Yeezy — после увольнения осенью 2021 года. Она взяла под контроль весь персонал компании, который описывает ее как беспощадную.
Она превратилась в демона. Она хотела сократить перерывы на обед для всех швей, хотя им приходилось тратить два часа на дорогу до работы каждое утро
К тому же, по словам мужчины, поведение Цензори было довольно своеобразным. «Бьянка всегда делала странные вещи. Например, приходила к нам в трейлер и спрашивала, что мы думаем о евреях. А однажды она даже украла мой вейп», — отметил Овре.
Он утверждает, что февралю 2023 года токсичные условия работы стали для многих сотрудников нормой. По его словам, они работали по 85 часов в неделю, иногда не спали по ночам. Команде Овре приходилось делать по три предмета одежды каждый день. При этом они часто оставались без зарплаты или получали ее с задержками на несколько месяцев.
Однажды в групповом чате под названием YZY Design Уэст стал настаивать на том, чтобы его дизайнерская студия работала без перерывов и выходных.
«Студия должна работать 24 на 7, семь дней в неделю, как интернет», — потребовал Уэст в одном из сообщений. В другом, назвав имена старшего дизайнера и женщины-дизайнера, которая подверглась сексуализированному насилию, он заявил: «Нам нужно, чтобы они рисовали до смерти»
Переработки и психологическое давление нанесли серьезный урон психическому и физическому благополучию сотрудников. «Я была истощена. Я весила 55 килограммов при росте 190 сантиметров», — рассказала бывший старший дизайнер Yeezy, пожелавшая остаться анонимной. Каждое утро ее рвало из-за стресса, а в настоящее время она страдает от панических атак. «Давление на дизайнеров было колоссальным», — говорится в статье.
Бывший главный дизайнер Yeezy попытался покончить с собой
Ситуация достигла пика в марте 2023 года. «Мы были так перегружены работой. У меня случился психотический приступ», — указал Овре. Морально подавленный и физически истощенный, он приехал в гостиницу и решил уйти из жизни.
Я вернулся в отель и попытался покончить с собой. Мой мозг просто переключился на автопилот. Все орали друг на друга, как обычно. Я схватил свои вещи и взял такси до отеля (...)
Попытка оказалась неудачной. По словам Овре, он пришел в себя в полночь и первое, о чем подумал, — что ему нужно возвращаться на работу. «Все произошло так быстро, что не было времени что-либо осмыслить», — пояснил он.
Впоследствии мужчина связался с врачом, чтобы обсудить свое состояние. Тогда же он узнал, что дизайнер Гоша Рубчинский, которого обвиняли в домогательствах по отношению к подростку, присоединится к Yeezy. В тот момент главный дизайнер окончательно разорвал отношения с Уэстом.
Сотрудницы бренда Канье Уэста подвергались сексуализированному насилию
В 2022 году стратегию поведения Уэста стали перенимать и другие сотрудники-мужчины. Кроме того, они начали домогаться женщин на рабочих местах. «Он просто зашел в трейлер, когда я была одна, подошел сзади, будто вжался в меня, обнял и поцеловал в шею», — рассказала дизайнер Yeezy про одного из коллег.
Этот же коллега наблюдал за переодевающимися ассистентками и трогал их. «Он фактически совершил сексуальное насилие надо мной», — заявила одна из девушек, которая выполняла роль манекенщицы для бренда. После скандала из-за одежды с надписью White Lives Matter модельные агентства отказались сотрудничать с маркой рэпера.
После очередного эпизода с домогательствами сотрудницы попытались обратиться к руководству. Было созвано совещание, на котором бывший исполнительный директор Yeezy Кристиан Минчио преуменьшил масштабы случившегося. В результате вместо того чтобы привлечь виновных к ответственности, уволили самих пострадавших.
Они увольняли женщин, потому что домогались их. Но никто ничего не говорил. Существовала культура закрывать на это глаза
Бывший главный дизайнер Yeezy дал напутствие желающим работать на Уэста
По словам Овре, на первом этапе опыт работы в компании казался ему положительным, пока не стал пагубно сказываться на всех сферах жизни. «Вначале это было действительно потрясающе. Но это стало ужасно для моего здоровья», — заявил он.
Что касается совета для тех, кто хотел бы работать во всемирно известной компании рэпера, мнение Овре оказалось однозначным. «Не делайте этого. Оно того не стоит. Это небезопасно», — предостерег бывший главный дизайнер.