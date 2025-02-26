Экс-дизайнер Yeezy Пьер-Луи Овре назвал поведение Бьянки Цензори странным

Бывший главный дизайнер Yeezy Пьер-Луи Овре, который ранее уже рассказывал о жестоких условиях работы с американским рэпером Канье Уэстом, раскрыл новые подробности о нездоровой корпоративной культуре компании. Овре утверждает, что в компании Йе процветало сексуализированное насилие, финансовая эксплуатация и притеснения на рабочем месте, что едва не привело к самоубийсту.

Канье Уэст и Бьянка Цензори были беспощадны к сотрудникам Yeezy

По словам Овре, ситуация в коллективе обострилась во время показа Yeezy SZN 9 в Париже, который состоялся в октябре 2022 года. Команда работала над коллекцией с начала 2020 года, однако когда рэпер прилетел в Париж, он потребовал все переделать. Музыкант приказал подчиненным нанести на одежду надпись White Lives Matter («Жизнь белых имеет значение») и заявил, что если кто-то с ним не согласен, то может уйти. «Поэтому я ушел», — говорит дизайнер.

Бывший главный дизайнер Yeezy Пьер-Луи Овре Фото: @forbiddenkn0wledge

Через несколько недель после инцидента на шоу рэпер женился на Бьянке Цензори и вновь вернул ее на работу в Yeezy — после увольнения осенью 2021 года. Она взяла под контроль весь персонал компании, который описывает ее как беспощадную.

Она превратилась в демона. Она хотела сократить перерывы на обед для всех швей, хотя им приходилось тратить два часа на дорогу до работы каждое утро Пьер-Луи Овре бывший главный дизайнер Yeezy

К тому же, по словам мужчины, поведение Цензори было довольно своеобразным. «Бьянка всегда делала странные вещи. Например, приходила к нам в трейлер и спрашивала, что мы думаем о евреях. А однажды она даже украла мой вейп», — отметил Овре.

Он утверждает, что февралю 2023 года токсичные условия работы стали для многих сотрудников нормой. По его словам, они работали по 85 часов в неделю, иногда не спали по ночам. Команде Овре приходилось делать по три предмета одежды каждый день. При этом они часто оставались без зарплаты или получали ее с задержками на несколько месяцев.

Однажды в групповом чате под названием YZY Design Уэст стал настаивать на том, чтобы его дизайнерская студия работала без перерывов и выходных.

«Студия должна работать 24 на 7, семь дней в неделю, как интернет», — потребовал Уэст в одном из сообщений. В другом, назвав имена старшего дизайнера и женщины-дизайнера, которая подверглась сексуализированному насилию, он заявил: «Нам нужно, чтобы они рисовали до смерти»

Сообщения Канье Уэста в групповом чате сотрудников YZY Design Скриншот: louispisano.substack.com

Переработки и психологическое давление нанесли серьезный урон психическому и физическому благополучию сотрудников. «Я была истощена. Я весила 55 килограммов при росте 190 сантиметров», — рассказала бывший старший дизайнер Yeezy, пожелавшая остаться анонимной. Каждое утро ее рвало из-за стресса, а в настоящее время она страдает от панических атак. «Давление на дизайнеров было колоссальным», — говорится в статье.

Бывший главный дизайнер Yeezy попытался покончить с собой

Ситуация достигла пика в марте 2023 года. «Мы были так перегружены работой. У меня случился психотический приступ», — указал Овре. Морально подавленный и физически истощенный, он приехал в гостиницу и решил уйти из жизни.

Я вернулся в отель и попытался покончить с собой. Мой мозг просто переключился на автопилот. Все орали друг на друга, как обычно. Я схватил свои вещи и взял такси до отеля (...) Пьер-Луи Овре бывший главный дизайнер Yeezy

Попытка оказалась неудачной. По словам Овре, он пришел в себя в полночь и первое, о чем подумал, — что ему нужно возвращаться на работу. «Все произошло так быстро, что не было времени что-либо осмыслить», — пояснил он.

Впоследствии мужчина связался с врачом, чтобы обсудить свое состояние. Тогда же он узнал, что дизайнер Гоша Рубчинский, которого обвиняли в домогательствах по отношению к подростку, присоединится к Yeezy. В тот момент главный дизайнер окончательно разорвал отношения с Уэстом.

Сотрудницы бренда Канье Уэста подвергались сексуализированному насилию

В 2022 году стратегию поведения Уэста стали перенимать и другие сотрудники-мужчины. Кроме того, они начали домогаться женщин на рабочих местах. «Он просто зашел в трейлер, когда я была одна, подошел сзади, будто вжался в меня, обнял и поцеловал в шею», — рассказала дизайнер Yeezy про одного из коллег.

Этот же коллега наблюдал за переодевающимися ассистентками и трогал их. «Он фактически совершил сексуальное насилие надо мной», — заявила одна из девушек, которая выполняла роль манекенщицы для бренда. После скандала из-за одежды с надписью White Lives Matter модельные агентства отказались сотрудничать с маркой рэпера.

После очередного эпизода с домогательствами сотрудницы попытались обратиться к руководству. Было созвано совещание, на котором бывший исполнительный директор Yeezy Кристиан Минчио преуменьшил масштабы случившегося. В результате вместо того чтобы привлечь виновных к ответственности, уволили самих пострадавших.

Они увольняли женщин, потому что домогались их. Но никто ничего не говорил. Существовала культура закрывать на это глаза Пьер-Луи Овре бывший главный дизайнер Yeezy

Бывший главный дизайнер Yeezy дал напутствие желающим работать на Уэста

По словам Овре, на первом этапе опыт работы в компании казался ему положительным, пока не стал пагубно сказываться на всех сферах жизни. «Вначале это было действительно потрясающе. Но это стало ужасно для моего здоровья», — заявил он.

Что касается совета для тех, кто хотел бы работать во всемирно известной компании рэпера, мнение Овре оказалось однозначным. «Не делайте этого. Оно того не стоит. Это небезопасно», — предостерег бывший главный дизайнер.

