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15:04, 26 февраля 2025Путешествия

Мужчины напоили туристку алкоголем и изнасиловали в отеле мексиканского курорта

Алина Черненко

Фото: Carlos Sanchez / Reuters

Двух граждан Канады арестовали за изнасилование туристки-соотечественницы в мексиканском городе Тулум. Подробностями истории поделилось издание The Yucatan Times.

Уточняется, что инцидент произошел 19 февраля в одном из отелей курорта. По данным полиции, 19-летняя девушка наслаждалась отдыхом в Мексике с семьей. Она познакомилась со злоумышленниками у бассейна. 22-летние Джозеф Дэвид и Мэтью напоили ее алкоголем, отвели в номер и там надругались над ней.

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Родители девушки, потеряв дочь из виду, начали искать ее в отеле и обнаружили в номере у мужчин в тяжелом состоянии, в том числе с явными следами жестокого обращения. После получения ордера полиция арестовала иностранцев и поместила в предварительное заключение. Их дальнейшая судьба будет решена 27 февраля.

Ранее в Италии двое мужчин пригласили испанскую туристку в свой номер в отеле через Snapchat и изнасиловали. В момент совершения преступления нападавшим было 18 и 19 лет.

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