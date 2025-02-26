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19:13, 26 февраля 2025Силовые структуры

Двое россиян с оружием пригрозили расстрелять очередь на кассе «ВкусВилла»

На кассе «ВкусВилла» двое мужчин пригрозили расстрелять очередь и были задержаны
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Полицейские задержали двух мужчин, которые на кассе «ВкусВилла» грозили расстрелять очередь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, днем 23 февраля мужчины пришли в магазин за продуктами и, подойдя к кассе, заявили, что спешат и хотят пройти без очерреди. Однако покупатели ответили отказом. Тогда один из задержанных достал пистолет и стал угрожать, что откроет стрельбу. В результате мужчин так и не пропустили вперед, и они ушли из магазина без покупок.

На допросе свое поведение угрожавший объяснил тем, что хотел поскорее оплатить товар, а услышав отказ, решил припугнуть людей. Пистолет, по его словам, был пневматический и стрелять из него планов не было.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина избил полицейского ради друга-дебошира.

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