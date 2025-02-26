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19:33, 26 февраля 2025Из жизни

Фермеры поймали крокодила и пошли с ним на митинг

В Индии фермеры отправились протестовать и взяли с собой крокодила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Daniel Pelaez Duque / Unsplash

Фермеры из Индии пошли на митинг с крокодилом. Об этом пишет News Karnataka.

Инцидент произошел в штате Карнатака. Фермеры из деревни Гоббур поймали крокодила на поле недалеко от реки Бхима и отправились с ним к офису электроэнергетической компании Gescom. Они связали хищника веревкой и отвезли в город на запряженной волами повозке. Там они начали протестовать и потребовали изменений в графике подачи энергии, поскольку до сих пор Gescom обеспечивала работу ирригационных насосов только в ночные часы.

Соответственно, фермеры тоже были вынуждены работать по ночам, что подвергало их возможным нападениям крокодилов и змей. Один из фермеров, заметил крокодила на своем поле, когда ночью поливал посевы. Он позвонил коллегам-фермерам, и они вместе поймали рептилию, прежде чем решили использовать ее для наглядной демонстрации опасной работы ночью.

Получив информацию о митинге с участием крокодила, на место прибыл полицейский и убедил фермеров передать крокодила департаменту лесного хозяйства. Рептилию, которой, по оценкам, около 10 лет, перевезли в мини-зоопарк в городе Гулбарга. Сотрудник департамента лесного хозяйства подтвердил, что она не пострадала.

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