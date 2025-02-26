Глава Госдепа США заявил о превосходстве Китая в военной промышленности

Госсекретарь Рубио: Китай сильно превосходит США в военной промышленности

Китай сильно превосходит США в военной промышленности, что хорошо демонстрирует сфера кораблестроения. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Наше авиастроение, наши производители кораблей не справляются с такими темпами: Китай может построить десять кораблей, прежде чем мы успеем достроить один», — пояснил глава Государственного департамента.

При этом Рубио отметил, что у администрации президента США Дональда Трампа и Пентагона уже есть план для ликвидации этой уязвимости.

Ранее появилась информация, что администрация Трампа рассматривает возможность заключения новой широкомасштабной сделки с КНР, затрагивающей вопросы ядерного оружия. Утверждается, что глава США планирует в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином «по-человечески» уладить проблемы, касающиеся ядерной безопасности.

Позднее Трамп подтвердил намерение Вашингтона вести переговоры с КНР и Россией на тему сокращения ядерного оружия.