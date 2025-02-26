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14:43, 26 февраля 2025Культура

Хабенский дал редкий комментарий о своих детях

Актер Константин Хабенский заявил, что его сын ищет свой путь в жизни
Ольга Коровина

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский дал редкий комментарий о своих детях. Его слова приводит aif.ru.

По словам артиста, его 17-летний сын находится в поиске своего жизненного пути. «Иван Константинович готовится к выбору, который может и не стать профессией на всю жизнь», — сообщил Хабенский. Актер также высказался об успехах дочерей, которые радуют его физическим, нравственным и творческим ростом: «Главное, что есть движение вперед».

Известно, что сын Хабенского от первого брака с журналисткой Анастасией Федосеевой появился на свет в 2007-м Спустя год супруги артиста не стало после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. В 2013-м Константин женился на актрисе Ольге Литвиновой, у них родились две дочери — Александра и Вера.

Ранее Хабенский заявил, что многие артисты, уехавшие из России после начала специальной военной операции, остались без работы.

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