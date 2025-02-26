Хабенский высказался об уехавших из России артистах

Константин Хабенский заявил, что уехавшие из России артисты остались без работы

Художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский заявил, что многие артисты, уехавшие из России после начала специальной военной операции (СВО), остались без работы. Его слова приводит aif.ru.

По мнению Хабенского, артисты принимали решение об отъезде из страны на основе эмоций, поскольку их профессия подразумевает эмоциональность. Худрук МХТ считает, что при возможном возвращении на родину их ждет «другое понимание ситуации».

«Многие остались без работы по профессии. Потому что для них работа — это родной язык и родной зритель. В России, а не где-то еще», — добавил Константин.

Известно, что в 2022 году актер Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул страну. В 2023-м Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Уточнялось, что причиной такого решения стали публичные заявления артиста, выступившего против СВО.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Шанина перепутала Хабенского с телефонным мошенником.