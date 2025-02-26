Хозяйка массажного салона пережила порчу и нападение со стороны конкурентки

В Таиланде хозяйка массажного салона пережила нападение из-за черной магии

В провинции Аюттхая, Таиланд, владелица массажного салона пожаловалась на порчу от конкурентки и столкнулась с ее местью. Об этом пишет The Thaiger.

По словам хозяйки салона, последние месяцы она чувствовала себя плохо: не могла долго заснуть и мучилась от кошмаров. Тогда она и предположила, что ее прокляли. Женщина сказала одному из сотрудников, что подозревает в этом конкурентку — владелицу близлежащего массажного салона.

Каким-то образом соперница жертвы узнала, что ее обвинили в черной магии. В декабре 2024 года женщина пришла к ее салону, начала оскорблять и провоцировать на конфликт. Не дождавшись ответа, она привела с собой двух сотрудниц и вытащила конкурентку на улицу. Втроем они напали на жертву и избивали около пяти минут, пока не вмешались прохожие. Ей удалось пережить нападение.

Пострадавшая тут же обратилась к полицейским, но те стали медлить с расследованием. Они заявили, что им нужно сначала допросить всех нападавших, что требует много времени. Испугавшись, что на нее нападут снова, женщина попросила помощи у организации по защите прав Saimai Survive. Несмотря на это, по ее делу все еще нет подвижек.

Ранее сообщалось, что в Индии женщину низшей касты подожгли ее соседи, жившие в той же деревне. Они обвинили ее в использовании колдовства и черной магии.

