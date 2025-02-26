Исключение двух стран из НАТО по требованию России признали возможным

Политолог-американист Блохин допустил исключение Финляндии и Швеции из НАТО

Исключение Финляндии и Швеции из НАТО по требованию России сейчас обсуждается в американских медиа, рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Вероятность изменения состава альянса специалист оценил в беседе с «Лентой.ру».

Политолог отметил, что в Вашингтоне происходит пересмотр внешней политики в отношении России.

«В рамках так называемой большой сделки между Россией и США, по мнению американских политологов, Москва занимает нейтральную позицию, не мешая Вашингтону один на один разбираться с Китаем — с главным геополитическим противником. А в обмен на этот как бы нейтралитет США пересматривают свой подход, свое отношение к поддержке Украины, к НАТО, чуть ли не выводят войска из Прибалтики. К этому как раз Финляндия, Швеция, которые одновременно в альянсе недавно», — объяснил Блохин.

Пока идет интеллектуальная дискуссия на страницах этих газет и журналов. Но с учетом того, что сейчас реально подход к России меняется, возможно, в будущем они на это пойдут Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

Ранее научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила заявил, что Вашингтон может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине. Он призвал готовиться к такому ходу событий, «сохранять хладнокровие» и не пугаться.

