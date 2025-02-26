Лавров высказался об итогах выборов в Германии

Лавров: У Мерца агрессивные и специфические подходы к России

У лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца агрессивные и специфические подходы к России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Он [Мерц], например, в отличие от канцлера [ФРГ Олафа] Шольца настаивал на отправке украинцам дальнобойных ракет Taurus для атак вглубь территории Российской Федерации», — отметил Лавров.

Однако глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подходы Мерца могут поменяться и стать более реалистичными, поскольку так часто бывает, когда человек превращается из кандидата в функционирующего государственного деятеля.

Ранее Лавров призвал Европу не лгать о блокировке Россией переговоров по Украине. Министр напомнил, что российский лидер Владимир Путин многократно утверждал, что от мирных переговоров «отказывается прежде всего науськиваемое Европой украинское руководство».