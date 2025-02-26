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12:24, 26 февраля 2025Ценности

66-летняя Мадонна в корсете и чулках снялась на кладбище

Певица Мадонна в корсете и чулках снялась для журнала CR Fashion Book
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @stevenkleinstudio⁠

Американская певица Мадонна снялась в откровенном образе на кладбище для журнала CR Fashion Book. Соответствующие кадры появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

Так, на одном из размещенных снимков 66-летняя поп-исполнительница предстала в черном корсете с меховой накидкой. Свой образ артистка дополнила аксессуарами в виде массивных серег, браслетов и перчаток в сетку.

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На еще одном фото знаменитость предстала в корсете, длинном бежевом тренче, рваных чулках и туфлях на каблуках. В то же время певице подобрали серьги и солнечные очки. На кадре Мадонна держала в руках букет цветов и шла в сопровождении охранника.

Ранее в феврале внешний вид Мадонны на публике разгневал пользователей сети. Поп-исполнительница прибыла на 60-летие актера Криса Рока в кружевном черном платье-комбинации и пальто с меховыми воротником и манжетами.

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