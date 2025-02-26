Маск предсказал скорый приход ультраправых к власти в Германии

Маск: АдГ одержит победу на следующих выборах в Германии

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержит победу на следующих выборах в стране. Об этом заявил американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«АдГ будет управлять Германией после следующих выборов», — говорится в публикации.

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг, победу на которых одержал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) под руководством Фридриха Мерца. Второе место впервые в истории заняла АдГ, а Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца опустилась на третье место.