В России высказались об условиях отправки миротворцев на Украину

Депутат Чепа допустил присутствие на Украине миротворцев из нейтральных стран

Наличие миротворцев на Украине будет зависеть от условий мирного договора, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О возможной отправке миротворческих сил он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Первое — это условия договора, как и что этот договор будет под собой подразумевать. Дальше — если потребуется какое-то наличие миротворцев, то на каких условиях и какие задачи будут стоять перед этими миротворцами? Это надо обсуждать и это будет основным условием — устраивает нас либо не устраивает нас присутствие этих миротворцев», — поделился депутат.

Парламентарий отметил, что речь может идти о миротворцах из стран, которые являются нейтральными и на протяжении трех лет конфликта выражали нейтральную позицию.

Эти миротворцы, очевидно, должны быть из миротворческой страны, а не из страны, которая породила этот конфликт, его поддерживала и в нем фактически участвует, поэтому это тоже вопрос обсуждений Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости миротворческих сил на Украине, добавив, что их нужно отправить «в приемлемой для всех форме».

До этого стало известно, что Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских миротворцев на Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня.

