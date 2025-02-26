В России высказались об условиях отправки миротворцев на Украину

Наличие миротворцев на Украине будет зависеть от условий мирного договора, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О возможной отправке миротворческих сил он высказался в беседе с «Лентой.ру».
«Первое — это условия договора, как и что этот договор будет под собой подразумевать. Дальше — если потребуется какое-то наличие миротворцев, то на каких условиях и какие задачи будут стоять перед этими миротворцами? Это надо обсуждать и это будет основным условием — устраивает нас либо не устраивает нас присутствие этих миротворцев», — поделился депутат.
Парламентарий отметил, что речь может идти о миротворцах из стран, которые являются нейтральными и на протяжении трех лет конфликта выражали нейтральную позицию.
Эти миротворцы, очевидно, должны быть из миротворческой страны, а не из страны, которая породила этот конфликт, его поддерживала и в нем фактически участвует, поэтому это тоже вопрос обсуждений
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости миротворческих сил на Украине, добавив, что их нужно отправить «в приемлемой для всех форме».
До этого стало известно, что Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских миротворцев на Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня.