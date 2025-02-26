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12:37, 26 февраля 2025Забота о себе

Московские врачи спасли женщину от частых обмороков из-за стресса

Аритмолог Горев: В Москве врачи спасли 46-летнюю женщину от частых обмороков
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Москве в ГКБ №52 спасли 46-летнюю женщину от частых обмороков, которые у нее наблюдались 32 года. Об этом Telegram-каналу Департамента здравоохранения Москвы рассказал аритмолог Максим Горев.

По словам врача, женщина длительное время теряла сознание. Впервые это произошло с ней в 14 лет при сдаче крови натощак, в дальнейшем обмороки случались несколько раз в год в душных помещениях и при эмоциональном стрессе. Врач-терапевт и кардиолог поликлиники по месту жительства патологии не нашли. «При расспросе мы поняли, что потере сознания предшествовала выраженная слабость, приступы провоцировались страхом или болевым раздражителем. Как пояснила пациентка, она плохо переносит душные помещения, избегает поездок в метро», — пояснил Горев.

После анализа результатов сделанного ранее холтеровского мониторирования ЭКГ врачи предположили, что наиболее вероятно, что у пациентки вазовагальные обмороки — кратковременная утрата сознания, обусловленная рефлекторным расширением сосудов или замедлением сердечного ритма в результате повышения возбудимости вегетативной нервной системы. Женщине назначили тилт-тест, или пробу с пассивной вертикализацией. Во время теста специалисты спровоцировали типичный для пациентки обморок, связанный с изменениями артериального давления и ритма сердца во время перемены положения тела в пространстве.

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После этого женщине провели кардионейроаблацию — операцию, задача которой в устранении чрезмерного влияния центральной нервной системы на собственный ритм сердца и внутрисердечное проведение. Послеоперационный период прошел без осложнений, через три дня она была выписана под амбулаторное наблюдение терапевта и кардиолога, добавил Горев.

Спустя три месяца она вновь обратилась на консультацию к врачу-аритмологу для контроля эффективности процедуры — обмороки не повторялись. При повторном тилт-тесте спровоцировать потерю сознания или паузы в работе сердца также не удалось

Максим Гореваритмолог

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, почему выпившая 20 шотов в одном из баров Москвы девушка впала в кому. Специалист отметил, что москвичка за очень короткий промежуток времени выпила почти литр крепкого алкоголя.

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