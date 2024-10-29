Нарколог раскрыл причину комы у москвички после 20 шотов

Нарколог Казанцев: у напившейся до комы москвички не сработал рвотный рефлекс

Врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с Life.ru рассказал, почему выпившая 20 шотов в баре «Руки Вверх!» в Москве девушка впала в кому.

Специалист отметил, что москвичка за очень короткий промежуток времени выпила почти литр крепкого алкоголя. Это привело к интоксикации организма. По его словам, даже зависимые люди не пьют столько за один раз.

Для молодой девушки указанная доза — это очень и очень много Алексей Казанцев врач-нарколог

При этом нарколог отметил, что у пострадавшей не сработал тошнотно-рвотный рефлекс. В связи с чем Казанцев предположил, что у девушки могла начать формироваться как минимум первая стадия алкоголизма.

Специалист напомнил, что алкоголь является токсином, который убивает клетки головного мозга, приводит к отеку легких, отеку головного мозга и внезапной остановке сердца на фоне фибрилляции предсердий либо желудочков.

Ранее сообщалось, что 24-летняя девушка впала в кому после 20 шотов в баре «Руки Вверх!» на Тверской улице в Москве. Предварительно, бармен налил ей два десятка шотов с водкой, ромом, виски, текилой, самбукой и абсентом. По имеющейся информации, девушка пришла в бар из-за проблем со своим молодым человеком.

Ранее врач-психиатр, нарколог, психотерапевт Сергей Анфимов предупредил, что если снимать стресс алкоголем, мозг начнет сам его провоцировать. Чтобы не попадать в такие ситуации, в стрессовых ситуациях лучше не использовать алкоголь, заявил специалист.