Москвичка впала в кому после 20 шотов в баре

В Москве 24-летняя девушка впала в кому после 20 шотов баре на Тверской

В Москве 24-летняя девушка впала в кому после 20 шотов в баре на Тверской улице. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, москвичка пришла отдыхать в бар «Руки вверх!». Там, предварительно, бармен налил ей два десятка шотов в водкой, ромом, виски, текилой, самбукой и абсентом. Сотрудник заведения, как утверждается, не только не остановил девушку, но и подначивал ее выпить все, что он ей налил.

После выпитого девушка упала в обморок. На снятых с места происшествия кадрах видно, как девушка лежит, ей оказывают первую помощь. Прибывшие на место врачи час пытались привести пострадавшую в сознание, однако их попытки не увенчались успехом — за жизнь москвички в больнице сейчас борются врачи.

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