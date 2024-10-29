Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:58, 29 октября 2024Россия

Москвичка впала в кому после 20 шотов в баре

В Москве 24-летняя девушка впала в кому после 20 шотов баре на Тверской

Фото: Freepik

В Москве 24-летняя девушка впала в кому после 20 шотов в баре на Тверской улице. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, москвичка пришла отдыхать в бар «Руки вверх!». Там, предварительно, бармен налил ей два десятка шотов в водкой, ромом, виски, текилой, самбукой и абсентом. Сотрудник заведения, как утверждается, не только не остановил девушку, но и подначивал ее выпить все, что он ей налил.

После выпитого девушка упала в обморок. На снятых с места происшествия кадрах видно, как девушка лежит, ей оказывают первую помощь. Прибывшие на место врачи час пытались привести пострадавшую в сознание, однако их попытки не увенчались успехом — за жизнь москвички в больнице сейчас борются врачи.

Ранее в селе Чулым Новосибирской области пятилетний ребенок впал в кому после отравления алкоголем. Мальчик жил вместе с четырехлетней сестрой в неблагополучной семье, где мать и отец постоянно выпивали,

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине». Он требует перевода в другую колонию

      Стала известна дата запуска второго «Кондора-ФКА»

      Предсказано падение ставок по депозитам

      ЦБ разрешил банкам оценивать долговую нагрузку россиян сообща

      Москвичка впала в кому после 20 шотов в баре

      В ВСУ рассказали о важности лесополосы для выживания

      Прокуратура оспорила приговор бывшему главному наркологу России за хищения

      Гигантскому крокодилу-людоеду понадобилась помощь людей

      Американская разведка назвала предпочтительный для России и Ирана итог выборов

      Генерал ВСУ рассказал о коррупции в высших военных органах на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше