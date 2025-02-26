Мужчина подал в суд на кинопрокатчиков за слишком длинную рекламу и выиграл

В Индии мужчина засудил кинопрокатчиков за длинную рекламу перед киносеансом

Любитель кино из Индии выиграл судебный процесс против кинопрокатчиков. Об этом пишет India Today.

30-летний Абхишек из города Бангалор отправился с друзьями в кино, чтобы посмотреть военную драму «Сэм Бахадур». Согласно билетам, киносеанс начинался в 16:05. После фильма Абхишек планировал вернуться на работу и, проверив продолдительность картины, рассчитал свой путь до офиса. Однако перед началом фильма зрителям на протяжении 25 минут пришлось смотреть рекламу.

Из-за опоздания возмущенный мужчина подал в суд на PVR Inox — крупнейшую индийскую сеть кинотеатров-мультиплексов. В иске он объяснил, что «не смог присутствовать на других мероприятиях и встречах, запланированных на этот день, и понес убытки, которые невозможно подсчитать в денежном выражении». Абхишек также упомянул, что кинопрокатчики гонятся за доходами от рекламы и делают ее слишком долгой, забывая о комфорте зрителей и заставляя их смотреть ролики против воли.

В итоге закон оказался на его стороне. В феврале суд по защите прав потребителей обязал кинотеатр PVR Inox выплатить Абхишеку 50 тысяч рупий (49,5 тысячи рублей) за трату времени и пять тысяч рупий (примерно пять тысяч рублей) за душевные страдания. Кроме того, прокатчика обязали покрыть судебные издержки.

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