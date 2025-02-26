На Украине признали схватки дронов видом спорта

Украина официально признала военно-технологический спорт с применением БПЛА

Министерство молодежи и спорта Украины официально признало новым неолимпийским видом спорта военно-технологический спорт с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Военно-технологический спорт объединяет соревнования в четырех направлениях: воздух, земля, вода и киберпространство. (...) Сейчас уже работает Федерация военно-технологического спорта Украины, которая и будет развивать этот вид спорта», — отмечается в сообщении.

Как сообщается, власти Украины признали соревнования с использованием дронов и наземных роботизированных комплексов в следующих дисциплинах: гонки, перехват, разведка, дистанционное поражение, комбинированные миссии. Министерство подчеркнуло, что схватки беспилотников помогут молодым инженерам, программистам, операторам БПЛА и аналитикам развивать свои навыки. Также Киев намерен организовать первые международные спортивные соревнования по данному виду спорта.

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