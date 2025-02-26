Над Черным морем сбили четыре беспилотника

Губернатор Развожаев: Над Черным морем уничтожили четыре беспилотника

Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были перехвачены и уничтожены на высоте почти 1,5 километра. Чиновник попросил граждан сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. «Продолжается контроль обстановки», — написал он.

Ранее стало известно о массированном налете украинских беспилотников на территорию России. Сообщалось, что более 40 дронов движутся на низких высотах в направлении Краснодарского края или Крымского моста над Черным и Азовским морями.