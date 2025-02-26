Напавший на виллу россиян на Маврикии вор угрожал перерезать им горло

Вор, напавший на виллу российских туристов на африканском острове Маврикий, угрожал перерезать им горло. Об этом пострадавший рассказал телеканалу «360».
Россиянин Евгений приехал на курорт вместе с женой и общими знакомыми и снял виллу в районе Перейбере. Ограбление произошло, когда путешественники находились на втором этаже дома. Супруга Евгения почувствовала неладное, пошла вниз и увидела, что входная дверь в их жилье была открыта. После этого россиянин последовал за ней на первый этаж и заметил пропажу вещей.
«Пропали телефон жены, сумки, смарт-часы, кошелек, в котором лежали вещи. Соответственно, вызываем полицию, хозяина дома», — поделился собеседник телеканала.
Евгений, у которого телефон был при себе, позвонил на номер супруги, и ему ответил злоумышленник. Мужчина попросил не вызывать полицию, пообещав, что вернет украденное имущество за вознаграждение. Туристы согласились на сделку, грабитель вернулся и обменял свой «улов» на деньги.
По словам Евгения, полицейские прибыли на место уже после инцидента. Они не стали разбираться в ситуации и предложили лишь написать заявление в участке. Тогда пострадавшие вызвали хозяина дома, который остался с ними на ночь и поменял все замки. Однако вечером 23 февраля неизвестный мужчина вернулся. Он жестом показал туристам, что желает перерезать им горло, и убежал.
После этого мужчина уже написал заявление в полицию. Сейчас россияне продолжают жить на вилле под круглосуточной сигнализацией. По мнению Евгения, вор мог быть под действием наркотиков, так как его мучила сильная жажда.
Информация о том, что жители Маврикия внезапно ополчились против российских туристов, пригрозили им расправой и стали нападать на их виллы, появилась 26 февраля. После случившегося многие соотечественники стали опасаться жить в частных домах и начали переезжать в отели.