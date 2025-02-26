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15:35, 26 февраля 2025Путешествия

Напавший на виллу россиян на Маврикии вор угрожал перерезать им горло

«360»: Напавший на виллу россиян на Маврикии вор угрожал перерезать им горло
Алина Черненко

Фото: Li Yahui / XinHua / Globallookpress.com

Вор, напавший на виллу российских туристов на африканском острове Маврикий, угрожал перерезать им горло. Об этом пострадавший рассказал телеканалу «360».

Россиянин Евгений приехал на курорт вместе с женой и общими знакомыми и снял виллу в районе Перейбере. Ограбление произошло, когда путешественники находились на втором этаже дома. Супруга Евгения почувствовала неладное, пошла вниз и увидела, что входная дверь в их жилье была открыта. После этого россиянин последовал за ней на первый этаж и заметил пропажу вещей.

«Пропали телефон жены, сумки, смарт-часы, кошелек, в котором лежали вещи. Соответственно, вызываем полицию, хозяина дома», — поделился собеседник телеканала.

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Евгений, у которого телефон был при себе, позвонил на номер супруги, и ему ответил злоумышленник. Мужчина попросил не вызывать полицию, пообещав, что вернет украденное имущество за вознаграждение. Туристы согласились на сделку, грабитель вернулся и обменял свой «улов» на деньги.

По словам Евгения, полицейские прибыли на место уже после инцидента. Они не стали разбираться в ситуации и предложили лишь написать заявление в участке. Тогда пострадавшие вызвали хозяина дома, который остался с ними на ночь и поменял все замки. Однако вечером 23 февраля неизвестный мужчина вернулся. Он жестом показал туристам, что желает перерезать им горло, и убежал.

После этого мужчина уже написал заявление в полицию. Сейчас россияне продолжают жить на вилле под круглосуточной сигнализацией. По мнению Евгения, вор мог быть под действием наркотиков, так как его мучила сильная жажда.

Информация о том, что жители Маврикия внезапно ополчились против российских туристов, пригрозили им расправой и стали нападать на их виллы, появилась 26 февраля. После случившегося многие соотечественники стали опасаться жить в частных домах и начали переезжать в отели.

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