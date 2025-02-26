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15:16, 26 февраля 2025Экономика

В России назвали регионы-лидеры по объемам выдач автокредитов

НБКИ: Больше всего автозаймов в январе выдали в Москве и Московской области
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В январе 2025 года больше всего автокредитов было выдано в крупнейших российских регионах. Речь идет о Москве, Московской области и Республике Татарстан, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Абсолютным лидером по этому показателю оказалась Москва. В российской столице в первый месяц 2025 года были выданы в общей сложности 3,54 тысячи автозаймов. На втором месте оказалась Московская область с результатом в 3,19 тысячи, а топ-3 замкнул Татарстан (2,74 тысячи).

Наиболее резкое сокращение выдач автокредитов эксперты зафиксировали в Тюменской области (минус 49,5 процента), Ханты-Мансийском автономном округе (минус 49,2 процента), а также в Волгоградской (минус 47,8 процента), Оренбургской (минус 47,2 процента) и Ульяновской (минус 46,3 процента) областях.

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В целом же по итогам января число выдач автокредитов в России сократилось на 42,7 процента в сравнении с декабрьским значением и составило 59,6 тысячи единиц. В годовом выражении спад составил 39,1 тысячи. Вместе с числом выданных займов резко снизился и их суммарный объем. В январе 2025 года показатель сократился на 45,8 процента в месячном и на 48,6 процента в годовом выражении. Всего за первый месяц этого года россиянам выдали автокредиты на общую сумму в 73,4 миллиарда рублей.

Эксперты связали снижение числа выдач автокредитов и объемов подобных займов с макропруденциальными ограничениями, которые были введены в середине 2024 года. После этого, отметили аналитики, сокращение выдачи в этом сегменте кредитования существенно ускорилось. На ситуацию также повлияли рекордно высокая ключевая ставка, уход с рынка наиболее закредитованных потребителей и регулярное повышение утилизационного сбора, заключили в НБКИ.

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