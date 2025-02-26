Невролог рассказала о неожиданной причине обмороков

Невролог Лепилова: Синдром подключичного обкрадывания может вызывать обмороки

Головокружения, обмороки и шаткость при ходьбе могут возникать при различных заболеваниях и состояниях, предупредила невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. О неожиданной причине обмороков она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам доктора, потеря сознания может возникать из-за синдрома подключичного обкрадывания — это состояния, когда кровь из позвоночной артерии плохо поступает в руку из-за сужения или закупорки артерии, проходящей через плечо и под ключицей. «Это приводит к "обкрадыванию" — то есть снижению — кровоснабжения мозга, поскольку организм пытается компенсировать недостаток кровотока в руке», — объяснила врач.

У людей с синдромом подключичного обкрадывания могут возникать головокружение, обмороки, шаткость при ходьбе, шум в ушах, зрительные нарушения, например, двоение в глазах, а также слабость, похолодание или онемении одной руки. Еще одним характерным, но не специфическим признаком этого синдрома невролог назвала разницу систолического или верхнего давления при измерении артериального давления между руками — более 20 миллиметров ртутного столба

Важно отметить, что такие проявления могут возникать и при других состояниях, среди которых транзиторная ишемическая атака — кратковременное нарушение кровообращения головного мозга; синдром Рейно — похолодание и онемение конечности; грыжа шейного отдела позвоночника, синдром запястного канала, патологии внутреннего уха

Полина Лепилова врач-невролог

При возникновении таких симптомов невролог посоветовала сначала обратиться к терапевту, кардиологу или неврологу для правильной диагностики и лечения. «Тактику лечения определяет врач в зависимости от клинической ситуации: выраженности симптомов, наличия показаний и противопоказаний к хирургическому лечению», — добавила врач.

Ранее в Москве спасли 46-летнюю женщину, у которой на протяжении 32 лет наблюдались частые обмороки. Особенно плохо пациентка переносила душные помещения и поездки в метро.