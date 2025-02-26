Окинклосс: British Petroleum увеличит добычу нефти и газа вместо ее сокращения

British Petroleum (BP) обновит стратегию и увеличит добычу нефти и газа вместо ее сокращения/ Об этом заявил исполнительный директор компании Мюррей Окинклосс, его слова приводит Bloomberg.

Одна из крупнейших нефтяных компаний передумала сокращать добычу и увеличит инвестиции в нефть и газ примерно до 10 миллиардов долларов в год. Это должно увеличить добычу до 2,3–2,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день к 2030 году. Ранее компания планировала сократить добычу на 25 процентов к концу десятилетия по сравнению с уровнем 2019 года.

Также BP решила сократить инвестиции в зеленую энергетику и низкоуглеродную энергетику до 1,5–2 миллиардов долларов, что примерно на 5 миллиардов долларов меньше, чем в предыдущем прогнозе. BP продолжит «выборочно» инвестировать в биогаз, биотопливо и зарядку электромобилей, подчеркнули представители компании.

Наконец, для экономии средств British Petroleum намерена продать активы на сумму около 20 миллиардов долларов к концу 2027 года, что поможет сократить чистый долг с 14 до 18 миллиардов долларов по сравнению с почти 23 миллиардами долларов в конце прошлого года. В числе активов, которые могут быть реализованы — бизнес по производству смазочных материалов Castrol (может принести до 10 миллиардов долларов). Еще одним шагом со стороны нового руководителя станет резкое сокращение обратного выкупа ценных бумаг BP.

Окинклосс пообещал «кардинально пересмотреть» стратегию компании после падения акций на 16 процентов в 2024 году.

«Мы разработали очень привлекательную стратегию, направленную на развитие добычи», сокращая при этом расходы в других областях, чтобы укрепить баланс BP», — пояснил он.

Новый руководитель уже пообещал сэкономить не менее 2 миллиардов долларов к концу 2026 года. Ранее он поделился планами сократить пять процентов персонала (порядка 4,7 тысячи человек). Также концерн откажется от услуг трех тысяч подрядчиков.

British Petroleum оказалась в числе рекордсменов по потерям из-за ухода из России в 2022 году. Ее убытки составляют 25,52 миллиарда долларов. Британская транснациональная топливная компания заявила, что прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России в марте 2022 года.