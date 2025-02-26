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00:34, 26 февраля 2025Силовые структуры

ОМОН ворвался на детско-юношескую тренировку в подмосковном клубе ММА

ОМОН ворвался на подростковую тренировку в клубе ММА в Мытищах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Мытищах ОМОН ворвался в клуб ММА, где в тот момент проходила тренировка у детско-юношеских групп. Об этом сообщает Baza.

Силовики в полной экипировке и с автоматами нагрянули в спортзал Agressor. В руках у ОМОНоцев были шокеры, однако спецсредства в отношении поседителей круба не применялись.

После штурма полицейские поделили подростков по возрасту, посадили в ринг и вызвали родителей, чтобы отдать им детей. ОМОН объяснил рейд «комендантским часом» для детей до 16-ти лет, хотя, утверждает издание, в момент появления спецназа дети могли оставаться без сопровождения взрослых еще полтора часа.

8 февраля полиция провела рейд в одном из бойцовских клубов Санкт-Петербурга, в котором тренировались мигранты из государств ближнего зарубежья. В итоге шестеро выходцев из стран Средней Азии, у которых имелись явные проблемы с документами, были задержаны для разбирательства. Еще 12 лицам, не вставшим на воинский учет после получения российского гражданства, вручили повестки для визита в военкомат.

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