Овечкин повторил достижение Горди Хоу в НХЛ, забросив 30 шайб в сезоне в 39 лет

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил достижение трех игроков, забрасывавших 30 шайб за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в возрасте 39 лет и старше. Об этом сообщается на сайте лиги.

30-й гол в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ россиянин записал на свой счет в ночь на среду, 26 февраля. Это произошло в домашнем матче против «Калгари Флеймс», в котором «Вашингтон» потерпел поражение со счетом 1:3.

Овечкин присоединился к трем игрокам, которым удавалось достигать отметки в 30 шайб за сезон в возрасте от 39 лет. Это канадец Горди Хоу, его соотечественник Джонни Бьюсик и финн Теему Селянне.

Гол в ворота «Калгари» стал для Овечкина 883-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отстает от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — на 11 шайб.

