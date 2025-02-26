Пара обнаружила живую черепаху под уложенным десять лет назад полом

В Бразилии черепаха провела под полом из плитки десять лет и осталась жива

Пара из Бразилии узнала, что у них под полом десять лет жила черепаха. Об этом пишет What's the Jam?.

7 февраля супружеская пара из города Итакайя вызвала мастера для устранения проблемы с сыростью во флигеле их дома. Мужчина стал осматривать уложенный плиткой пол и обнаружил, что под одной из плиток образовалась полость. Он позвал хозяйку дома 60-летнюю Луизу Коэлью да Крус Агиар и ее мужа и начал разбивать плитку молотком. Однако под ней оказалась не протечка, как они ожидали, а живая черепаха.

Эта находка шокировала Агиар, поскольку флигель был построен около десяти лет назад, тогда же был уложен и закрыт плиткой пол. «Мы думаем, что черепаха, должно быть, попала сюда с грузовиком гравия, который приезжал сюда больше десяти лет назад. Когда мы достали ее, то заметили, что ее панцирь был несколько деформирован. Вероятно, из-за того, что все это время она была прижата к керамической плитке», — рассказала хозяйка дома. Несмотря на то что черепаха провела под полом столько лет, она осталась жива.

Предположительно найденная черепаха относится к виду зубчатых черепах (Chelonoidis denticulata), или шабути. Этот вид питается как животными, так и растениями и обладает гораздо более медленным метаболизмом по сравнению с млекопитающими аналогичного размера. Биолог Алуисио Васконселос де Карвалью рассказал, что единственной пищей черепахи могли быть только насекомые, которые роются в почве. «Там были места, куда мог проникать кислород и, что более важно, вода, что помогло ей выживать так долго», — объяснил де Капвальо.

Черепаха по-прежнему находится в доме Агиар, но теперь живет в ванной, где Агиар кормит ее фруктами. Проведя так много времени под полом, она стала очень чувствительной к свету и не может долго находиться на солнце.

Ранее сообщалось, что сбившего молодую гигантскую черепаху на острове Санта-Крус в Эквадоре мужчину обязали выплатить более 13 тысяч долларов.