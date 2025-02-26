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18:25, 26 февраля 2025Силовые структуры

Напавшего на сотрудниц салона красоты россиянина задержали

В Петербурге пьяный мужчина избил сотрудниц салона красоты
Варвара Митина (редактор)

В Петербурге пьяный мужчина избил сотрудниц салона красоты, который находится недалеко от Канала Грибоедова, и попал на видео. Кадрами делится Telegram-канал «Mash на Мойке».

На ролике видно, как мужчина бьет кулаками женщину по голове, а она закрывает лицо руками. В какой-то момент пострадавшая падает, тогда агрессор начинает ее пинать. В это время к ним подбегают люди, которые и отводят злоумышленника.

По данным канала, мужчина выпивал в баре по соседству, из которого его выгнали. Тогда он поднялся на этаж выше, думая, что идет в свою квартиру. Там он заметил неизвестных женщин и стал их избивать.

Мужчину задержали. Одну из пострадавших госпитализировали.

Ранее в Красноярском крае был задержан 40-летний местный житель, избивший 83-летнюю соседку из-за 20 тысяч рублей.

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