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16:10, 26 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности подготовки серии терактов по заданию Украины в Ставрополье

Задержанный в Ставрополье готовился совершить теракты с коктейлями Молотова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Гражданин центрально-азиатского региона, готовивший серию терактов в Ставрополье, действовал по указке украинского куратора. Об этом в среду, 26 февраля, со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным следствия, агенты украинских спецслужб координировали действия мигранта, который должен был совершить серию атак, используя бутылки с зажигательной смесью. Задержанный провел тщательную разведку, изучив подходы и отходы к зданиям МВД, МЧС, военному комиссариату, госпиталю и районной администрации. Также он купил составные части и химические вещества, необходимые для изготовления коктейля Молотова.

После совершения теракта подозреваемый собирался скрыться на территории Украины, но на стадии подготовки его задержала ФСБ.

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