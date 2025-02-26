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14:15, 26 февраля 2025Интернет и СМИ

Россияне назвали самый романтичный жест

«VK Знакомства»: 97 % россиян считают важной романтику
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Atharva Dharmadhikari / Unsplash

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» выяснил, что большинство россиян (97 процентов) считают важной романтику в отношениях. О том, какие проявления чувств они предпочитают, говорится в исследовании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Участие в онлайн-опросе приняли 1200 соотечественников из разных городов страны. Он показал, что для трети респондентов романтика — это проявление заботы и помощь в быту. Например, подвезти до работы, помочь с уборкой, встретить вечером. 28 процентов считают таковой красивые поступки: дорогие подарки, ухаживания, сюрпризы. 22 процента опрошенных называют романтикой эмоциональную привязанность и поддержку партнера. 16 процентов считают романтичными смелые поступки: спонтанный переезд, ночную авантюру или горячий спор за любимого человека.

Самым романтичным жестом россияне считают организацию совместного досуга. Например, поездку на природу или спонтанный ужин в ресторане. Следом по популярности идут цветы и подарки без повода, за ними — завтрак в постель, стихотворения и записки с признаниями в любви.

Ранее россияне назвали заботу и трогательные жесты главными проявлениями любви.

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