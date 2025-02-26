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15:12, 26 февраля 2025Россия

Россиянин показал гнилые наггетсы от «Мираторга»

В Москве мужчина купил гнилые наггетсы от «Мираторга»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Москве мужчина купил гнилые наггетсы от «Мираторга». Кадры испорченного продукта показал Telegram-канал «Shot Проверка».

Как рассказал россиянин, покупку он совершил в фирменном магазине на Рублевском шоссе. По его словам, дата изготовления и срок годности были в норме, а цельность упаковки не нарушена. Однако когда он вскрыл упаковку дома, то обнаружил, что внутри все покрылось черными пятнами.

По данным канала, компания пообещала вернуть пострадавшему покупателю деньги.

Ранее россиянка сообщила об отравлении ребенка после употребления пельменей из магазина «ВкусВилл». Сообщалось, что продукция была произведена в Орловской области.

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