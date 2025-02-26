Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:58, 26 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за лишение свободы женщины и угрозу расправой

В Брянске осудят мужчину за лишение свободы женщины и угрозу убийством
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Брянске осудят мужчину за лишение свободы женщины и угрозу расправой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ему предъявлено обвинение по статьям 127 («Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

По данным следствия, 23 ноября 2024 года 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вместе со своей 41-летней знакомой находились в его квартире, которая расположена в многоквартирном доме на улице Садовой. Мужчина предложил ей интимную связь, а после отказа запер дверь в квартиру и отказался ее отпускать. При этом несколько раз ударил по лицу и угрожал расправой топором.

Лишь через несколько часов сотрудникам полиции удалось взломать дверь и поспасть в квартиру обвиняемого. Потерпевшую освободили. Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.

Ранее сообщалось, что приковавшая дочь к батарее после жалобы на изнасилование россиянка попала под статью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия подверглась одной из самых массированных атак ВСУ с начала года. Какие регионы попали под удар?

      Страна НАТО выступила против отправки своих военных на Украину

      Российский пилот потерял сознание перед взлетом самолета в Хабаровске

      Глава МИД Ирана ответил на вопрос о переданном Лавровым послании США

      Российского восьмиклассника захотели привлечь за инструкции по изготовлению взрывчаток

      Россиянина осудят за лишение свободы женщины и угрозу расправой

      Макрон надавил на Трампа в Белом доме. Чего он требовал?

      В Горном Алтае прошли инклюзивные семейные соревнования

      Имущество семьи бывшего мэра Сочи арестовали

      В Минске ратифицировали договор по созданию Россией военных объектов в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше