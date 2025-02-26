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07:32, 26 февраля 2025Путешествия

Россиянка описала морской тур на Мальдивах фразой «очень пожалели»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница побывала на Мальдивских островах и описала морской тур на этом курорте фразой «очень пожалели». Своей историей она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, что они с мужем купили экскурсию под названием «Китовая акула и манта» на острове Дигура за 140 долларов (более 12 тысяч рублей). «По итогу могу сказать, что жалко было даже не денег, потраченных ни на что, а испорченного дня, который мы могли провести гораздо лучше», — посетовала она.

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Автор публикации пожаловалась, что во время тура участников вынудили арендовать ласты, убеждая, что того требуют правила безопасности. «Эти люди решили выжимать из людей каждую копейку, даже если им дискомфортно плавать с ластами», — добавила путешественница.

После этого группу привезли в место, где не было ничего, кроме рыб, похожих на сардин, и через 20 минут подняли всех участников экскурсии на лодку. Вскоре к ним подошел человек из команды и спросил, видели ли они мант.

«Мы сказали, что нет, тот сделал удивленное лицо и сказал, что кто-то из туристов видел. Это было откровенное вранье, так как через минуту другой человек из команды заявил, что, к сожалению, мант не было», — поделилась россиянка.

После этого лодка отправилась на разрушенный риф, но и там туристы не увидели ни китовых акул, ни мант. На вопрос, почему их заранее не предупредили о шансах не встретить морских существ, организаторы ответили, что «в природе за минуту все может измениться стремительно».

«Больше всего мне было жаль, что так бессмысленно мы потратили последний день на Дигура, а могли просто плавать с маской, купаться и лежать на белоснежных пляжах», — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что столица Мальдивской Республики — Мале — это «совсем не те Мальдивы, которые видят большинство туристов». По ее словам, ходить там ночью бывает страшно.

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