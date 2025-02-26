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06:16, 26 февраля 2025Россия

Российские бойцы построили «подземный город» в Харьковской области

Минобороны: Бойцы ВС России построили в Харьковской области подземный город
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» возвели в Харьковской области «подземный город» с ловушками и жилыми помещениями. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает РИА Новости.

«В этом месте бойцы отдыхают после выполнения боевых задач, производят обслуживание техники и вооружения. Здесь же производят ротацию подразделений», — уточнили в оборонном ведомстве.

На глубине нескольких метров военнослужащие разместили жилые комнаты, провели электричество и необходимые коммуникации. Кроме того, бойцы учли и возможность атаки противника, поэтому на основных входах поставили ловушки и создали сеть скрытых выходов из каждого жилого помещения.

Ранее российские военные рассказали о созданном ими подземном городе на херсонском направлении. По словам бойцов группировки войск «Днепр», там есть все, что необходимо для комфортной жизни: кухня, пекарня, столовая, комната досуга, жилые помещения с аварийными запасными выходам.

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