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06:34, 28 ноября 2024Россия

Российские военные рассказали о подземном городе на херсонском направлении

Бойцы ВС России создали на херсонском направлении подземный музей с трофеями ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные рассказали о созданном ими подземном городе на херсонском направлении. Этим они поделились с РИА Новости.

По словам бойцов группировки войск «Днепр», там есть все, что необходимо для комфортной жизни: кухня, пекарня, столовая, комната досуга, жилые помещения с аварийными запасными выходам. Кроме того, во многих комнатах есть телевизоры и мониторы. «Вместимость городского комплекса составляет до батальона», — сообщил собеседник агентства.

Военные также рассказали о создании мини-музея с трофеями Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором можно увидеть оружие и элементы экипировки украинских войск.

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