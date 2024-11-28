Российские военные рассказали о подземном городе на херсонском направлении

Бойцы ВС России создали на херсонском направлении подземный музей с трофеями ВСУ

Российские военные рассказали о созданном ими подземном городе на херсонском направлении. Этим они поделились с РИА Новости.

По словам бойцов группировки войск «Днепр», там есть все, что необходимо для комфортной жизни: кухня, пекарня, столовая, комната досуга, жилые помещения с аварийными запасными выходам. Кроме того, во многих комнатах есть телевизоры и мониторы. «Вместимость городского комплекса составляет до батальона», — сообщил собеседник агентства.

Военные также рассказали о создании мини-музея с трофеями Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором можно увидеть оружие и элементы экипировки украинских войск.