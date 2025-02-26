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23:26, 26 февраля 2025Россия

Российские военные начали штурмовать позиции ВСУ в Курской области

Бойцы «Севера» штурмуют позиции ВСУ у деревни Новая Сорочина в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Бойцы группировки войск «Север» ведут штурм позиции Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом рассказали РИА Новости командиры подразделений с позывными Одесса и Иртыш.

По словам собеседников агентства, российские военные наступают на позиции ВСУ в районе деревни Новая Сорочина у Малой Локни. Уточняется, что удары наносят ствольная артиллерия, минометы и FPV-дроны. После этого штурмовые группы под прикрытием беспилотников с помощью стрелкового вооружения зачищают позиции украинских военных.

Ранее Минобороны России отчиталось о ходе боев в Курской области. В ведомстве сообщили об отражении двух контратак ВСУ. Также за минувшие сутки сутки подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям 12 бригад и двух штурмовых полков ВСУ.

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