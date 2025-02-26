Российский боец заявил о стягивании в Суджу элиты ВСУ

Боец ВС РФ Сважожич: ВСУ стянули в Суджу элитных солдат и наемников

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стянуло элитные подразделения в Суджу. Об этом заявил телеканалу «Звезда» российский боец с позывным Сварожич. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале «Звезды».

Кроме того, в Судже и ее окрестностях находятся иностранные наемники, добавил собеседник канала. Речь идет о добровольцах из Англии, Франции и Польши.

Наемники вооружены по натовскому образцу, подчеркнул Сварожич. Однако иностранное оружие не сможет остановить российские беспилотники, добавил он.

26 февраля стало известно, что оссийский десант ворвался в населенный пункт Лебедевка Курской области. Он расположен к западу от Суджи, его восточная граница удалена примерно на семь километром от удерживаемого ВСУ райцентра.