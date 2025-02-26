Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 26 февраля 2025Россия

Российский боец заявил о стягивании в Суджу элиты ВСУ

Боец ВС РФ Сважожич: ВСУ стянули в Суджу элитных солдат и наемников
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стянуло элитные подразделения в Суджу. Об этом заявил телеканалу «Звезда» российский боец с позывным Сварожич. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале «Звезды».

Кроме того, в Судже и ее окрестностях находятся иностранные наемники, добавил собеседник канала. Речь идет о добровольцах из Англии, Франции и Польши.

Наемники вооружены по натовскому образцу, подчеркнул Сварожич. Однако иностранное оружие не сможет остановить российские беспилотники, добавил он.

26 февраля стало известно, что оссийский десант ворвался в населенный пункт Лебедевка Курской области. Он расположен к западу от Суджи, его восточная граница удалена примерно на семь километром от удерживаемого ВСУ райцентра.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры последствий атаки 83 беспилотников ВСУ на Краснодарский край

      В российском регионе прошли массовые задержания сотрудников ДПС

      Глава российского региона анонсировал консервацию банкротящейся шахты

      Гол Месси помог «Интер Майами» выйти в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

      В российском городе у ребенка случился отек Квинке из-за соседа снизу

      Мать Алеси Кафельниковой показала фигуру в бикини

      В России захотели запретить доступ в интернет за буллинг и сталкинг в соцсетях

      Российский боец заявил о стягивании в Суджу элиты ВСУ

      Раскрыто отношение Трампа к отправке военных на Украину

      Arianespace перенесла второй запуск Ariane 6

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше