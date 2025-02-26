Российский оленевод застрял в тундре больше чем на неделю и смог выжить

На Чукотке оленевод больше недели выживал в тундре, его нашли волонтеры

На Чукотке 62-летний оленевод больше недели выживал в тундре после пропажи. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Мужчина пропал 19 февраля. Его обнаружили волонтеры в зимовье вечером 25 февраля, оленевода доставят в село Конергино, откуда он изначально выдвинулся в путь.

Оленевод и еще три человека выехали из села Конергино в оленеводческую бригаду «Возрождение» 19 февраля. Четыре человека на двух снегоходах направились в пункт назначения, однако один из снегоходов, на котором был 62-летний мужчина и 34-летняя женщина, сломался. Спасатели впоследствии нашли возле поломанного снегохода женщину без признаков жизни, однако мужчины на месте не было.

Ранее житель Мурманской области отправился за рыбой, застрял в тундре на три дня и смог выжить. Мужчина оказался в беде из-за сломавшегося вездехода. Без техники ему пришлось выбираться из тундры пешком, и за три дня он отморозил себе и руки, и ноги.