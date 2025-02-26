Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:13, 26 февраля 2025Россия

Российский оленевод застрял в тундре больше чем на неделю и смог выжить

На Чукотке оленевод больше недели выживал в тундре, его нашли волонтеры
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Ещенко / РИА Новости

На Чукотке 62-летний оленевод больше недели выживал в тундре после пропажи. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Мужчина пропал 19 февраля. Его обнаружили волонтеры в зимовье вечером 25 февраля, оленевода доставят в село Конергино, откуда он изначально выдвинулся в путь.

Оленевод и еще три человека выехали из села Конергино в оленеводческую бригаду «Возрождение» 19 февраля. Четыре человека на двух снегоходах направились в пункт назначения, однако один из снегоходов, на котором был 62-летний мужчина и 34-летняя женщина, сломался. Спасатели впоследствии нашли возле поломанного снегохода женщину без признаков жизни, однако мужчины на месте не было.

Ранее житель Мурманской области отправился за рыбой, застрял в тундре на три дня и смог выжить. Мужчина оказался в беде из-за сломавшегося вездехода. Без техники ему пришлось выбираться из тундры пешком, и за три дня он отморозил себе и руки, и ноги.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры последствий атаки 83 беспилотников ВСУ на Краснодарский край

      В российском городе у ребенка случился отек Квинке из-за соседа снизу

      Мать Алеси Кафельниковой показала фигуру в бикини

      В России захотели запрещать доступ в интернет за буллинг и сталкинг в соцсетях

      Российский боец заявил о стягивании в Суджу элиты ВСУ

      Раскрыто отношение Трампа к отправке военных на Украину

      Arianespace перенесла второй запуск Ariane 6

      Россиянку задержали за фиктивную регистрацию свыше 150 иностранцев

      Жители Маврикия пригрозили российским туристам расправой и начали нападать на их виллы

      Пленный боец ВСУ отверг идею обмена из-за боязни быть повторно мобилизованным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше