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18:33, 26 февраля 2025Мир

Рубио раскрыл статус сделки США и Украины по редкоземельным металлам

Госсекретарь Рубио опроверг согласование сделки между США и Украиной по металлам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сделка США и Украины по редкоземельным металлам пока еще не согласована. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Я не могу подтвердить это. Очевидно, наш министр финансов Скотт Бессент, приложивший огромные усилия, продолжает работу над соглашением. По моей последней оценке, это очень близко к финишной черте», — ответил глава американского внешнеполитического ведомства на вопрос о том, пришли ли стороны к согласованию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт допустила, что сделку по украинским полезным ископаемым могут не подписать в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Также стало известно, что администрация президента США сомневается в целесообразности встречи Дональда Трампа и Зеленского из-за неготовности соглашения по редкоземельным металлам.

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