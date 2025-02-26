В Белом доме не увидели смысла во встрече Трампа и Зеленского

Reuters: Белый дом сомневается в целесообразности встречи Трампа и Зеленского

Администрация президента США сомневается в целесообразности встречи Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского из-за неготовности соглашения по редкоземельным металлам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

«Если Зеленский утверждает, что соглашение [по редкоземельным металлам Украины] не готово, то я не вижу никакого смысла в том, чтобы приглашать его на встречу с Трампом», — заявил американский чиновник на правах анонимности.

По словам источника, администрация президента США ожидает, что визит Зеленского в Вашингтон будет означать «финальную стадию» договоренностей между странами. При этом он указал на то, что сам украинский лидер утверждает обратное.

22 февраля стало известно, что Зеленский не готов подписать соглашение о правах на добычу США полезных ископаемых на территории страны в его нынешнем виде. По данным источников, украинский лидер полагает, что в текущем виде сделка отражает не «партнерство двух стран, а только обязательства Киева».

