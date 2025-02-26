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13:19, 26 февраля 2025Путешествия

Самолет почти с двумя сотнями пассажиров совершил аварийную посадку из-за неисправности

Самолет United Airlines совершил аварийную посадку в США из-за неисправности
Алина Черненко
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Jana Glose / DPA / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании United Airlines почти с двумя сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку в США из-за механической неисправности. Об этом пишет портал Vanguard News.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 25 февраля, с лайнером, летевшим из Ньюарка в Лас-Вегас. Примерно через час после взлета пилоты обнаружили неполадку и решили вернуться в международный аэропорт Ньюарк Либерти.

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Там воздушное судно совершило благополучную посадку, никто из 176 пассажиров рейса не пострадал. Перевозчик организовал замену самолета для перевозки путешественников в Лас-Вегас. Точная причина неисправности остается неясной, ведется расследование.

Ранее самолет Boeing 737-800 с технической неисправностью совершил аварийную посадку во Владивостоке. Лайнер неназванной авиакомпании прилетел в российский город из Красноярска.

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