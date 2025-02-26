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06:35, 26 февраля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домофонами

«Информзащита»: Мошенники начали представляться сотрудниками домофонных компаний
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В январе и феврале 2025 года злоумышленники начали представляться сотрудниками домофонных компаний, сообщили специалисты холдинга «Информзащита». О новой мошеннической схеме они предупредили россиян в беседе с «Лентой.ру».

«Мошенники под видом сотрудников домофонной компании сообщают жертве, что в подъезде было заменено оборудование. Для доступа к новому домофону якобы нужен код из СМС от Госуслуг. На самом деле код нужен для входа в аккаунт или сброса пароля от аккаунта, создания нового и совершения противоправных действий», — рассказал директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

Эксперты интегратора указали, что при получении доступа к аккаунту в Госуслугах злоумышленники могут получить доступ к банковским приложениям, подтвердить с помощью аккаунта личность в микрофинансовых организациях, подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности.

Для защиты россиянам посоветовали придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, не сообщать никому коды из СМС от Госуслуг и других приложений. Во-вторых, использовать двухфакторную аутентификацию, затрудняющую доступ злоумышленников к аккаунтам. В-третьих, игнорировать сообщения и звонки от незнакомых людей, так как, с большой долей вероятности, это мошенники.

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Аналитики отметили, что в начале 2025 года только в Москве было зафиксировано около 300 подобных инцидентов. Сообщения об использовании новой схемы обмана были зафиксированы и в других регионах центральной России.

Ранее директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско предупреждал о том, что мошенники могут использовать сообщения о возможном возвращении зарубежных брендов на российский рынок для обмана пользователей сети.

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