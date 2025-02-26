Девушка заглянула в телефон возлюбленного и испытала приступ тошноты

Пользовательница Reddit под ником DependentOdd7372 поделилась историей о том, как она заглянула в телефон возлюбленного и испытала приступ тошноты. По словам девушки, в результате она рассталась с бойфрендом.

Авторша поста рассказала, что решила почитать переписки бойфренда, когда он вернулся домой поздно вечером после встречи с другом. «Он сказал, что ходил выпить с другом. Но они не просто пили», — отметила она. Как выяснила девушка, возлюбленный посетил стриптиз-клуб.

Из его переписки с другом рассказчица узнала, что бойфренд заказал приватный танец. Особенно девушку возмутило его сообщение о том, что после встречи с танцовщицей ему теперь нравятся блондинки. «Я просто сидела, уставившись в экран, и снова и снова перечитывала эти слова. Потому что я брюнетка», — пояснила она.

В результате героиня истории испытала тошноту. Когда она сообщила об увиденном бойфренду, то он попытался успокоить ее. «Он вздохнул и сказал: "В этом нет ничего страшного, я просто развлекался". Как будто мои чувства ничего не значили. Я сразу рассталась с ним», — заключила девушка.

Большинство комментаторов заявили, что авторша поста поступила правильно. «Вы заслуживаете лучшего», «Теперь он может найти себе блондинку, а вы можете найти кого-то, кто будет вас уважать», — написали они.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как она получила уведомление от камеры наблюдения у дома и узнала неприятную правду о муже. Комментаторы посоветовали ей подать на развод.