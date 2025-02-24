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06:04, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Женщина получила уведомление от камеры наблюдения у дома и узнала неприятную правду о муже

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit под ником ThrowRA-sptm поделилась историей о том, как она получила уведомление от камеры наблюдения, установленной у дома, и узнала неприятную правду о муже. Комментаторы посоветовали женщине найти юриста и подать на развод.

Авторша поста сообщила, что воспитывает с мужем дочь. «В школу и на кружки ее водит мой супруг, потому что мне трудно это делать из-за работы. Он же всегда работает из дома», — отметила она.

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По словам женщины, она и ее муж хорошо общаются с матерью подруги их дочери. «Она очень симпатичная. Сначала я немного ревновала ее к супругу, но мы с ней поладили и так часто переписывались, что я решила, что мы настоящие подруги. Мой муж тоже часто переписывался с ней, но никогда не давал мне повода для ревности», — рассказала она.

Недавно авторша поста получила уведомление от камеры наблюдения у дома. «Поскольку я знаю, что мой муж все время дома, я никогда не просматриваю уведомления, но я случайно открыла приложение вместо того, чтобы убрать уведомление», — уточнила она. В приложении рассказчица увидела, как муж и их общая подруга покидают дом.

Она заподозрила супруга в неверности и установила в доме камеру наблюдения. Благодаря устройству женщина узнала, что муж изменяет ей с матерью подруги их дочери. «Мне больно и стыдно, я злюсь и испытываю отвращение к нему и к ней», — призналась авторша поста.

Комментаторы рекомендовали героине истории записать измену на видео, чтобы потом использовать запись в суде при разводе. «Пути назад нет, поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы защитить себя. Соберите достаточно доказательств неверности. (...) Бросайте этого парня», — написал один из них.

Ранее пользователь Reddit рассказал на портале о том, как спустя десять лет отношений он узнал внезапный факт о жене. В комментариях ему посоветовали задуматься о разводе.

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