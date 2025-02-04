Мужчина узнал внезапный факт о жене через десять лет отношений и получил совет развестись

Пользователь Reddit под ником DavoBoy_887 рассказал на портале о том, как спустя десять лет отношений он узнал внезапный факт о своей жене и сильно расстроился. Пост мужчины вызвал бурные обсуждения, многие комментаторы посоветовали ему задуматься о разводе.

По словам 34-летнего рассказчика, в начале отношений он дал понять возлюбленной, что всегда мечтал завести семью и воспитывать детей. «Она никогда не показывала, что она не хочет этого. В ответ на мои слова она улыбалась, кивала, а иногда даже рассуждала о том, какой матерью она бы стала», — добавил автор публикации. По словам мужчины, в связи с этим он никогда не сомневался в том, что у них с партнершей общие планы на будущее.

Спустя несколько лет брака рассказчик начал более серьезно говорить с супругой о том, чтобы завести ребенка. «И тут она наконец выдает правду: еще до того, как мы познакомились, она узнала, что у нее есть некая болезнь, из-за которой она не сможет иметь детей», — добавил мужчина.

Жена автора поста также призналась, что никогда не рассказывала о своей болезни, так как боялась потерять супруга. Кроме того, по словам женщины, она надеялась, что в будущем муж полюбит ее настолько, что для него будет неважно, может ли она иметь детей.

Рассказчик заявил, что из-за этого открытия ощутил себя так, будто его предали. «Она лишила меня возможности сделать осмысленное решение относительно моего будущего. Она знала, что для меня это крайне важно, и просто... солгала», — написал он.

«Возможно, тебе удастся аннулировать брак с учетом ее лжи», «Я бы на вашем месте развелся. Это еще более страшное предательство, чем измена», «Она намеренно обманула тебя. Уходи от нее. Кто знает, о чем еще она тебе лжет?» — обратились к автору поста комментаторы. Вместе с тем другие пользователи посоветовали ему не торопиться с расторжением брака и подумать об усыновлении.

Ранее другой мужчина рассказал на Reddit о том, как увидел неожиданный пост невесты о себе в сети и расстался с ней. По его словам, возлюбленная показала ему публикацию, в которой она заявила, что ее будущий муж слишком зависит от своей семьи.