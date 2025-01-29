Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 29 января 2025Интернет и СМИ

Мужчина увидел неожиданный пост невесты о себе в сети и расстался с ней

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alicia Windzio / dpa / Globallookpress.com

Пользователь Reddit поделился историей о том, как увидел неожиданный пост невесты о себе в сети и расстался с ней.

Автор поста, являющийся индусом, написал, что был помолвлен с девушкой родом из Великобритании по имени Элли. По словам мужчины, сразу после помолвки возлюбленная начала обвинять его в том, что семья для него важнее нее. Он признался, что действительно очень привязан к матери и сестрам, но у него нет зависимости от семьи, как утверждает невеста.

box#3524701

Герой истории рассказал, что его невеста показала ему свою публикацию на платформе Reddit о нем, в котором она пожаловалась на то, что мужчина зависит от семьи. «В комментариях к этому посту говорилось, что моя семья токсична, и мне нужно установить границы. Что все, что я делаю, является тревожным сигналом, и что ей нужно бежать, потому что я разрушу ее жизнь», — рассказал он. В комментариях ей советовали призвать жениха оборвать отношения с семьей. В итоге девушка заявила жениху, что, если он не прекратит общение с родственниками, она бросит его.

После этого автор принял решение расстаться с невестой. «Она начала кричать и сказала, что комментаторы на Reddit были правы», — заключил он.

В комментариях многие предположили, что девушка не задумалась бы о расставании из-за советов пользователей Reddit, если бы не имела подобных намерений ранее. Другие же отметили, что разногласия в паре могли возникнуть из-за культурных различий.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как зашла в интернет и случайно узнала неожиданную правду о возлюбленном. Девушка узнала об измене возлюбленного благодаря посту его любовницы на платформе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массированно атаковали дронами российские регионы. В Смоленской области они пытались ударить по объекту ядерной энергетики

      Володин прокомментировал слова Карлсона о покушении на Путина

      Спасатели нашли возможное место пропажи россиянина после взрыва на заводе

      В ЕС резко осудили заявления Маска после вступления Трампа в должность президента США

      Мужчина увидел неожиданный пост невесты о себе в сети и расстался с ней

      Россиянам назвали наиболее выгодные пляжные направления внутри страны

      Сексолог дала совет людям с навязчивым желанием мастурбировать

      Премьер Польши вступился за оговорившуюся о «польских нацистах» министра образования

      В результате атаки БПЛА в российском регионе ранен человек

      Госсекретарь США обсудил с Евросоюзом давление на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше