Мужчина увидел неожиданный пост невесты о себе в сети и расстался с ней

Пользователь Reddit поделился историей о том, как увидел неожиданный пост невесты о себе в сети и расстался с ней.

Автор поста, являющийся индусом, написал, что был помолвлен с девушкой родом из Великобритании по имени Элли. По словам мужчины, сразу после помолвки возлюбленная начала обвинять его в том, что семья для него важнее нее. Он признался, что действительно очень привязан к матери и сестрам, но у него нет зависимости от семьи, как утверждает невеста.

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Герой истории рассказал, что его невеста показала ему свою публикацию на платформе Reddit о нем, в котором она пожаловалась на то, что мужчина зависит от семьи. «В комментариях к этому посту говорилось, что моя семья токсична, и мне нужно установить границы. Что все, что я делаю, является тревожным сигналом, и что ей нужно бежать, потому что я разрушу ее жизнь», — рассказал он. В комментариях ей советовали призвать жениха оборвать отношения с семьей. В итоге девушка заявила жениху, что, если он не прекратит общение с родственниками, она бросит его.

После этого автор принял решение расстаться с невестой. «Она начала кричать и сказала, что комментаторы на Reddit были правы», — заключил он.

В комментариях многие предположили, что девушка не задумалась бы о расставании из-за советов пользователей Reddit, если бы не имела подобных намерений ранее. Другие же отметили, что разногласия в паре могли возникнуть из-за культурных различий.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как зашла в интернет и случайно узнала неожиданную правду о возлюбленном. Девушка узнала об измене возлюбленного благодаря посту его любовницы на платформе.