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11:27, 26 февраля 2025Силовые структуры

Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» захотел выплатить компенсацию пострадавшему в драке

Музыкант Бурдин заявил о готовности выплатить компенсацию пострадавшему в драке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Бурдин

Владимир Бурдин. Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин заявил, что готов выплатить компенсацию пострадавшему в драке. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат в ходе судебного заседания отметил, что музыкант признал вину и готов выплатить компенсацию.

Бурдин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ранее рассказал, что действовал в состоянии аффекта. Также он отверг обвинение, что нанес потерпевшему несколько ударов.

Пострадавший был госпитализирован с резаным ранением, следует из материалов дела. Сам Бурдин говорил, что знаком с ним пару лет. Он признал вину и просил смягчить ему меру пресечения, но суд оставил его под стражей до 11 марта.

До 1993 года музыкант состоял в группе «Смысловые галлюцинации», после стал заниматься сольной карьерой.

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