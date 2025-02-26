Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» захотел выплатить компенсацию пострадавшему в драке

Музыкант Бурдин заявил о готовности выплатить компенсацию пострадавшему в драке

Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин заявил, что готов выплатить компенсацию пострадавшему в драке. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат в ходе судебного заседания отметил, что музыкант признал вину и готов выплатить компенсацию.

Бурдин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ранее рассказал, что действовал в состоянии аффекта. Также он отверг обвинение, что нанес потерпевшему несколько ударов.

Пострадавший был госпитализирован с резаным ранением, следует из материалов дела. Сам Бурдин говорил, что знаком с ним пару лет. Он признал вину и просил смягчить ему меру пресечения, но суд оставил его под стражей до 11 марта.

До 1993 года музыкант состоял в группе «Смысловые галлюцинации», после стал заниматься сольной карьерой.